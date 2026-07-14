Al Extremo: gastronomía, historias inspiradoras y los sucesos que marcaron el día
La emisión de hoy de Al Extremo combinó gastronomía tradicional, reportajes especiales e información de los hechos más relevantes de la jornada.
Al Extremo: La Pura Sabrosura visitó la cocina tradicional de Beto y Leti en Garibaldi; Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre los festejos tras la victoria de España y un hecho ocurrido en la Gustavo A. Madero; además, se presentó la inspiradora historia de Jane Goodall y el legado que dejó en el estudio y conservación de los chimpancés.