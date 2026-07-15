La Pura Sabrosura descubre el secreto del chicharrón perfecto en Carnicería Sandy

La Pura Sabrosura visitó Carnicería Sandy para descubrir cómo se prepara el tradicional chicharrón que conquista a sus clientes. Desde el chicharrón de pierna y el rayado hasta el de carnita o el delgado, el equipo conoció el proceso de elaboración y los secretos que convierten este clásico de la gastronomía mexicana en uno de los favoritos para disfrutar solo o acompañado de tortillas y salsa.

