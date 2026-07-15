La Pura Sabrosura descubre el secreto del chicharrón perfecto en Carnicería Sandy
La Pura Sabrosura entra a una carnicería para conocer el proceso detrás de uno de los antojos más populares de la cocina mexicana.
La Pura Sabrosura visitó Carnicería Sandy para descubrir cómo se prepara el tradicional chicharrón que conquista a sus clientes. Desde el chicharrón de pierna y el rayado hasta el de carnita o el delgado, el equipo conoció el proceso de elaboración y los secretos que convierten este clásico de la gastronomía mexicana en uno de los favoritos para disfrutar solo o acompañado de tortillas y salsa.