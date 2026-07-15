Al Extremo: gastronomía, salud y los hechos que marcaron la jornada

En Al Extremo, La Pura Sabrosura visitó Carnicería Sandy para descubrir el proceso del tradicional chicharrón; Alejandra Carvajal presentó un reportaje sobre la importancia del cuidado de la próstata y la prevención del cáncer; mientras Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un nuevo caso investigado por las autoridades tras el hallazgo de un hombre sin vida en las vías del tren.