inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Las fuertes lluvias lo mandaron al suelo! Un espectacular se cayó en Tlalnepantla

El viento y las fuertes lluvias ocasionaron que un espectacular en Tlalnepantla aplastara un automóvil en movimiento. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

En el Estados de México se vivió un episodio aterrador cuando un espectacular se vino abajo en el corazón de Tlalnepantla. La estructura aplastó a un vehículo en movimiento y, milagrosamente, el tripulante salió caminando. ‘El Diablo’ Becerril reporta los detalles del siniestro.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×