¡Las fuertes lluvias lo mandaron al suelo! Un espectacular se cayó en Tlalnepantla
El viento y las fuertes lluvias ocasionaron que un espectacular en Tlalnepantla aplastara un automóvil en movimiento. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
En el Estados de México se vivió un episodio aterrador cuando un espectacular se vino abajo en el corazón de Tlalnepantla. La estructura aplastó a un vehículo en movimiento y, milagrosamente, el tripulante salió caminando. ‘El Diablo’ Becerril reporta los detalles del siniestro.
