¡Giovanny Ayala revela colaboración y Arely Serra revela que ‘El Mimoso’ le cumplió un sueño!

Nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’, quien se fue a platicar con Giovanny Ayala y consiguió todos los detalles de su nuevo sencillo “No Estaba Hablando En Serio” y la primicia de una interesante colaboración. Además, la hidrocálida Arely Serra contó del sueño que ‘El Mimoso’ le hizo realidad. ¡Ojo a lo de Alicia Villarreal!