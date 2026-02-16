Hombre idéntico a Mario Bros celebra fiesta de cumpleaños con temática del personaje

Mario Bros es, posiblemente, uno de los tres personajes más importantes que existen en la historia de los videojuegos, por lo que ha tenido la oportunidad de trascender más allá de las consolas para tener series de televisión e, incluso, películas al estilo “live action”, lo cual habla del impacto que ha tenido a nivel mundial.

Su popularidad es tan grande que, incluso, algunas personas festejan fechas importantes bajo temática del juego y del personaje per sé. Un ejemplo de lo anterior es este hombre, quien celebró su fiesta de cumpleaños con temática de Mario Bros aprovechando el increíble parecido que tiene con el pequeño fontanero.

Así fue la fiesta de cumpleaños de este hombre con temática de Mario Bros

Fue a través de un video en TikTok mediante la cuenta @dxnyprime que se dio a conocer la forma en cómo un señor de avanzada edad decidió celebrar su fiesta de cumpleaños bajo la temática de Mario Bros, lo anterior haciendo uso del enorme parecido físico que tiene con el personaje y gracias al apoyo que tuvo de su familia.

En el video se aprecia cómo el señor llega a su fiesta vestido con una camisa roja, así como una gorra del mismo color de Mario Bros. Sin embargo, lo que llamó por completo la atención fue el pequeño detalle que utilizó en su indumentario y que guarda relación con una “M”, la cual forma parte del famoso personaje de videojuegos.

Otro punto a detallar fue la ambientación del lugar, la cual fue clave para que se diera un suceso increíble que, de inmediato, se volvió tendencia en las redes sociales. Por tal motivo, se espera que este señor sea protagonista de más aventuras y, por qué no, siga personificando a este sujeto en un futuro a mediano y corto plazo.

¿Cómo reaccionaron las redes ante esta fiesta tipo Mario Bros?

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer en el mundo de las redes sociales. Algunos usuarios aseguraron que el parecido entre ambos no era tan grande, aunque otras personas señalaron que eran “como dos gotas de agua”, mientras felicitaban al hombre por tener una fiesta con temática al estilo Mario Bros.