¡Lo iban cazando y no la libró! ‘El Diablo’ Becerril reporta desde Venustiano Carranza

La zona norte de la CDMX vivió una auténtica pesadilla luego de que un hombre de 39 años fuera atacado cuando se encontraba dentro de su vehículo. Según las autoridades, el siniestro que sucedió en la colonia Romero Rubio de la alcaldía Venustiano Carranza, se habría tratado de un ataque directo. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.