Indigente se hace viral por dormir abrazado de su perrito: VIDEO

Es muy cierto que en redes sociales se puede encontrar todo tipo de historias, algunas con fuertes polémicas y otras que tocan el corazón de miles de personas por lo tiernas que llegan a ser. Tal es el caso de un video que ha comenzado a viralizarse en las plataformas digitales , donde un hombre en situación de calle sorprendió a los usuarios por la forma en que cuida a su perrito.

Sin importar la situación de pobreza y la falta de dinero, el cariño y amor incondicional entre un hombre y su lomito no sabe de lujos y demás cosas. Y es que, en las imágenes se muestra como un indigente descansa sobre la acera, y entre sus brazos está protegiendo del frío a su perro, para que este no pase de momentos tan complicados con el clima.

Indigente cuida a su perro del frío en la calle

Este hecho ha provocado un gran impacto entre los usuarios de las redes sociales, quienes comenzaron a pedir un acto de solidaridad. Incluso, se puede apreciar como el lomito acomoda su cabeza sobre el pecho de su dueño, mientras el hombre lo rodea con sus brazos, dejando en claro que otras cosas pasan a segundo plano cuando se trata de proteger.

Él no tiene nada, pero lo tiene todo

#Viral ¡Lo más adorable! Habitante de calle cautivó a las redes sociales al dormir abrazado con un perrito callejero en un poste en plena calle. pic.twitter.com/Jo1P3jhcbl — Última Hora Col (@ultimahoracol_) January 27, 2026

Para este hombre el tener a su perrito acompañándolo hace que otras cosas pasen a segundo plano. Incluso en la psicología se explica que el contacto físico con un animal reduce los niveles de cortisol y aumenta la producción de oxitocina, conocida como la hormona del amor y el bienestar.

