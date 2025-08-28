Influencer hace clavado desde 42 metros de altura y termina con la columna fracturada (VIDEO)

El australiano Vali Graham, de 21 años, se arrojó desde 42,5 metros en la cascada Minnehaha Falls intentando alcanzar un récord mundial de death dive. Lo que parecía una hazaña terminó en desgracia, el fuerte impacto contra el agua le provocó fractura de columna y heridas severas que obligaron a su traslado urgente a un hospital.

El salto que casi le cuesta la vida

Con más de 82 mil seguidores en redes sociales, el joven registró el salto desde una altura similar a un edificio de 13 pisos. Aunque en la grabación parecía salir por sus propios medios, la situación fue distinta: debió recibir ayuda de los rescatistas tras desvanecerse y sufrir fracturas en vértebras, cráneo y esternón.

El dødsing, disciplina originaria de Noruega, consiste en mantenerse extendido en el aire el mayor tiempo antes de entrar al agua recogido. Sin embargo, cualquier mínimo error puede ser grave. En el caso de Graham, la violenta caída lo dejó con lesiones que necesitaron cirugía y un largo proceso de recuperación.

¿Cuáles son los peligros de un clavado extremo?

Expertos explican que al caer desde tanta altura, el agua no actúa como colchón, sino que golpea con la firmeza del cemento. Un cuerpo que desciende desde solo 10 metros ya puede alcanzar cerca de 50 km/h, por lo que al superar los 40 metros el choque puede provocar fracturas graves, lesiones internas, traumatismos cerebrales e incluso ser mortal.

Los atletas de clavados dedican años de entrenamiento para perfeccionar la técnica y minimizar el peligro. Sin esa preparación, aventarse desde cascadas o riscos se convierte en una acción riesgosa con consecuencias irreversibles.

Tras el incidente, Vali Graham agradeció el respaldo de quienes lo siguen y comentó que, a pesar de la cirugía y el sufrimiento, busca “reconstruir su cuerpo mejor que antes”. Mientras algunos lo llaman valiente, otros critican la imprudencia de arriesgar la vida por segundos de popularidad. Su historia deja una advertencia clara: un instante de gloria puede transformarse en un camino de cicatrices y dolor.

