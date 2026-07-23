La Pura Sabrosura disfruta el auténtico chile en nogada, símbolo de la gastronomía mexicana
La Pura Sabrosura celebra el Día del Chile en Nogada con un recorrido por uno de los platillos más representativos de México.
La Pura Sabrosura se une a la celebración del Día del Chile en Nogada con un recorrido dedicado a uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Con su combinación de ingredientes, colores y tradición, este clásico de temporada conquista paladares y mantiene viva una de las recetas más emblemáticas del país.