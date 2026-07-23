Al Extremo: Chile en nogada, homenaje a grandes ídolos y el reporte de un trágico incidente
Tradición, espectáculos y los acontecimientos más relevantes del día se reúnen en una nueva emisión de Al Extremo.
Al Extremo presenta una emisión con historias para todos los gustos: La Pura Sabrosura celebra el Día del Chile en Nogada, La Chicuela entrevista en exclusiva a Los Hermanos Rey sobre su homenaje a grandes ídolos de la música y Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre un hecho ocurrido en las inmediaciones del Metro Mixiuhca, en la Ciudad de México.