“La Chicuela” platica con los Hermanos Rey, quienes rinden tributo a grandes íconos de la música
Los Hermanos Rey comparten los detalles de un homenaje que celebra el legado de grandes figuras de la música.
“La Chicuela” conversó en exclusiva con Los Hermanos Rey sobre el homenaje que preparan para artistas como Luis Miguel, Juan Gabriel y otras grandes figuras de la música. El dueto explicó que este proyecto nace como una muestra de agradecimiento a quienes inspiraron su carrera y adelantó que también incluirá canciones inéditas para sorprender a su público.