Programa completo de El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del viernes 24 de julio del 2026
Los Sobrevivientes están completando su primera jornada y entre sorpresas ya hemos visto quienes se perfilan a dominar esta temporada.
Estos primeros días de Survivor México La Reliquia en Llamas hemos podido ver quienes son los sobrevivientes que han dominado las pruebas aunque nada está escrito pues hasta el mínimo descuido podría ser fatal. Sigue El Otro Lado de los Realities con lo mejor del día a día.