Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Balacera en Reforma: asesinan a dos personas dentro de un vehículo en la alcaldía Cuauhtémoc

“El Diablo Becerril”, reportó que dos personas fueron asesinadas antes de la medianoche en la alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron entre Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, donde sujetos a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos contra un vehículo negro. Tras el ataque, la unidad terminó impactándose contra una jardinera mientras servicios de emergencia acudían al lugar.