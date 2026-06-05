Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Choque e incendio de tráileres provoca caos: cinco lesionados y cierre total de importante vialidad
El impacto de dos camiones provocó un incendio, afectó a varios automovilistas y obligó al cierre de una importante ruta.
“El Diablo Becerril”, reportó un aparatoso accidente entre dos tractocamiones que terminaron incendiándose, provocando además la colisión de varios vehículos particulares. El percance dejó cinco personas lesionadas y ocasionó el cierre de la vialidad que conecta la autopista México-Querétaro. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas fatales.