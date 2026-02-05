Joven es grabado manejando un auto con forma de ataúd y conquista las redes sociales
El humor mexicano nuevamente ha sorprendido a todos en las redes sociales, ahora un joven fue grabado manejando un auto con forma de ataúd.
No cabe duda que en México se pueden encontrar todo tipo de ideas, algunos han asegurado que en nuestro país viven personas con gran creatividad y no solo eso, que solucionan ante cualquier circunstancia, por lo que en más de una ocasión se hacen virales en las redes sociales.
Recientemente, en un video se compartió en TikTok, donde aprecia como un hombre se vuelve la sensación de las redes sociales . Todo esto porque fue grabado mientras iba manejando un automóvil con forma de ataúd, algo que en pocos minutos llamó la atención de todas las personas que iban pasando en ese momento, por lo que se hizo tendencia en las plataformas digitales.
Joven maneja automóvil con forma de ataúd
Las redes sociales se llenaron de todo tipo de comentarios y de millones de varias reacciones, en donde algunas personas aseguran que la Inteligencia Artificial de nueva cuenta hizo lo suyo, mientras que otras solo bromearon con este increíble y original vehículo.
“Pues si choca nada más lo acomodan bien y ya quedó”, “Yo moviéndome a otro panteón porque me pusieron a mi ex a un lado jajaja” y “La AI va rápido, Pero México va en chinga”, solo por mencionar algunos.
El video fue compartido por el usuario de TikTok, @estrellaofficial1, el cual en poco tiempo se hizo viral en la plataforma, donde ha alcanzado más de 35 millones de reproducciones
Cabe mencionar que este video generó muchas dudas entre los usuarios y todavía no se ha confirmado en qué lugar de nuestro país fue grabado, pero mientras está siendo uno de los más vistos de las redes sociales.