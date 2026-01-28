Joven pide que el taxi se regrese al descubrir que su novio le está siendo infiel: VIDEO

Hace poco, una mujer llamada Laura se comenzó a viralizar en redes sociales, porque mientras se encontraba en una salida se percató de algo muy inusual que la alertó. De acuerdo con lo que se sabe, la joven se dio cuenta de que le estaban siendo infiel no solo con una persona sino con dos, lo que prendió las alarmas en ella.

Una mujer quien es amiga de Laura, compartió un video en donde revela la forma en que le estaban viendo la cara en su relación actual. Pues tanto la joven como sus amigas, se encontraban saliendo del cine, cuando iban de regreso a casa se encontraron con un bar en donde la situación se complicó, en la publicación se alcanza a escuchar lo siguiente.

POV: tu amiga hace devolver el taxi porque vio a su novio en una licorería con muchas chicas

¿Cómo descubrió la infidelidad de su novio?

Además, en el video se muestra la manera en que la joven se pasa del asiento del copiloto al de atrás de la ventana para ver más a detalle la forma en que su novio le estaba siendo infiel con varias mujeres al mismo tiempo. Cabe mencionar que las amigas iban en taxi, aunque se alcanza a escuchar todo lo que dicen.

Qué malpar…, ay, no, te lo juro, me montaron cachos

Ante esta situación, el conductor del taxi se sumó a la compleja situación que estaba viviendo la joven, por lo que le preguntó a la joven si quería que diera la vuelta para que lo pueda ver más de cerca.

El señor Antonio (el taxista) nos ofreció ir a tomar una cerveza; nos dijo que nos invitaba a tomar una cerveza para que se queden aquí y yo le dije que no

Tras hacerse viral la historia, las jóvenes decidieron contar todos los detalles, pues aseguraron que al salir del cine, un taxi de su completa confianza pasó por ellas, mientras iban en camino se percató que su novio estaba ahí, aunque aseguró que era su exnovio, pero estaban tratando de intentarlo nuevamente.

Al llegar casa le contó a su madre, quien le dijo que enfrentará esta situación y hablará con él; sin embargo, el novio le aseguró que solo eran amigas