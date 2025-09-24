Influencer Kelton D agrede a un adulto mayor en Japón y genera indignación mundial

Este polémico video de Kelton D en Japón, te aseguramos que es de esos que te hacen enojar, en serio. Durante una transmisión en vivo, el influencer se molesta y avienta a un hombre mayor que aparentemente le pidió cambiarse de lugar en el transporte público, pues se encontraba sentado en un lugar reservado. Este momento ha llenado las redes sociales de indignación ante su violenta respuesta. El streamer español no solo quedó expuesto como protagonista de un altercado, sino que además ha sido señalado como un ejemplo de “turismo invasivo”, un término que cada vez gana más relevancia en el debate sobre el comportamiento de creadores de contenido en el extranjero.

Influencer Kelton D agrede a un adulto mayor en Japón: el video que indignó a las redes

Los hechos ocurrieron en una estación de tren en Fukuoka. Cuando el adulto mayor le pide al influencer que respetara las normas locales y dejara libre el asiento reservado, no obtuvo una respuesta agradable. Kelton sin pensarlo dos veces, reaccionó empujándolo, acción que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando indignación a nivel global.

Kelton D cometió muchas faltas de respeto durante su visita a Japón

Eso no fue todo, pues constantemente se dedicó a mostrar actos desagradables durante su viaje, molestando a mujeres, lanzando fuegos artificiales en los templos e incluso durmiendo en plena calle.

🚨 ESCÁNDALO EN JAPÓN 🚨

El streamer español Kelton D se volvió tendencia mundial después de un episodio turbio en el metro japonés 🚉



👉 El tipo se sentó en un asiento prioritario, incomodó a los pasajeros y cuando un señor mayor lo encaró, terminó empujándolo de forma agresiva… pic.twitter.com/FdyhACKiGe — Juanito Say (@JuanitoSay) September 23, 2025

Aunque solo se viralizó el video donde golpea al adulto mayor, hay varios donde se ven todas las “atrocidades” que cometió. Por ejemplo, hay otro video donde se le ve incomodando a una mujer japonesa que finge conocer a un desconocido para poder zafarse y pedir ayuda, pues se sentía acosada por el creador de contenido.

Kelton D se vio obligado a defenderse en redes sociales

En sus redes, Kelton D aseguró que actuó “en defensa propia” debido a que se sintió intimidación por el hombre. No obstante, admitió que su reacción fue inapropiada y ofreció disculpas. Aun así, su intento fue en vano, pues la mayoría de las personas rechazaron la disculpa, pues la actitud que tomó fue demasiado violenta y una falta de respeto hacia la cultura japonesa.

¿Qué opinas de la actitud del influencer?

También te puede interesar: ¿Por qué se llama parkour y qué significa uno de los deportes favoritos de Exatlón México?