Entrevista con Hernán Sepúlveda: Sus inicios, interpretaciones y colaboración con Jhonny Caz de Grupo Firme

Blanca Martínez, “La Chicuela” entrevisto a Hernán Sepúlveda para conocer más sobre su trayectoria. El artista le contó que inició en la música a los 4 años cuándo su abuelo le regalo un acordeón. Por otro lado, expresó que le gusta cantar más los temas para “dolidos” y como Jhonny Caz de Grupo Firme ha sido un gran apoyo dentro de la industria musical.