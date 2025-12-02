Lady Cerveza; el conductor de una app bajó a una mujer que quería beber cerveza y las redes estallaron

Un particular hecho, surgió cuando una usuaria solicitó un viaje por medio de una plataforma de transporte. Cuando quiso abordar, tenía una cerveza abierta que pretendía seguir tomando dentro del vehículo.

Como era de esperarse, el conductor siguió las políticas de Uber y DiDi, por lo que le indicó que no podía beber durante el servicio. La mujer reaccionó con molestia y comenzó una discusión que fue captada en video.

¿Cómo fue la discusión con Lady Cerveza?

En el video se puede ver a Lady Cerveza que se muestra muy insistente en que el conductor está actuando de forma indebida y amenaza con reportarlo ante la plataforma.

“Yo le voy a hablar al comandante. ¿Quieres que hable al comandante ahorita?”, dice al inicio de la grabación. De inmediato, el taxista responde:“Disculpa, ¿estás en servicio? ¿Estás en servicio?”.

A esto la mujer manifiesta que el chofer la agredió verbalmente pero el conductor lo niega.“Hola, es que el señor de aquí de las normas de Buses de Granados se me puso super pendejo. Me está agrediendo, me está insultando. La señorita tiene que tomar alcohol, por eso lo agarro. Traía una cerveza, una cerveza, una cerveza y me está chingando y no me puede bajar a la mitad del servicio, ¿estás de acuerdo?”,reclama la pasajera ante un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A todo esto, el conductor insiste en que solo está haciendo cumplir el reglamento:“Pero no puedes tomar en el viaje, señorita”.La mujer, sin embargo, continúa acusándolo:“Sí, pero a mí me agrediste”. El taxista responde con firmeza:“No, jamás lo haría”.

Sin embargo, todo quedó aclarado teniendo en cuenta que el hombre graba cada viaje;“Hay un video aquí de todos modos de la aplicación que va grabando, entonces no tengo ningún problema”.La mujer insiste en que quiere que el chofer sea reportado:“Sabes qué? Le puedes hablar a mi comandante, por favor, de mi zona, para que venga y lo reporten, porque no quiero que vuelva a trabajar el señor en esta zona”.

Oi a esta pendeja, se enoja porque la bajan por venir tomando, dice que para éso se "contrata al chofer".



LadyCerveza pic.twitter.com/ZS25eRCQGn — 𝕭𝖗𝖊𝖓𝖓🖤🤍 (@Brenn0505) November 27, 2025

Así es que la policía solo intervino escuchando las dos versiones pero dejó totalmente en claro que el conductor está en su derecho denegar el servicio si el pasajero viola las normas.

Fuente: Infobae

