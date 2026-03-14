Muere querida actriz de televisión y teatro de la década de los 50‘s a los 91 años; fue una de las más queridas en México

Este sábado 14 de marzo de 2026 se dio a conocer el sensible fallecimiento de la primera actriz Gemma Cuervo de Igartua, a los 91 años de edad, la artista de origen español destacó por participar en decenas de producciones y recibir numerosos reconocimientos por su contribución a la cultura.

Gemma Cuervo, quien nació en Madrid, será recordada por su legado de más de seis décadas en cine, teatro y televisión, principalmente por darle vida al papel de Vicenta en la serie “Aquí no hay quien viva” y por ser parte del elenco de “La que se avecina”, Cuervo se consolidó como una de las actrices más queridas por el público, tanto español como mexicano, ya que durante una época destacó en las las pantallas del país.

Entre las despedidas que más resonaron fue la del actor español, Antonio Banderas, quien mandó condolencias a sus familiares y amigos, además que reconoció la leyenda que fue dentro de la actuación.