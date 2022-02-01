Policía completa entrega de repartidor de comida tras arrestarlo. (VIDEO)

Si llevas horas esperando tu pedido a domicilio, probablemente el repartidor fue arrestado y no pudo llegar.

Lo anterior le sucedió a una joven originaria de Sioux Falls, Dakota del Sur, quien esperaba su comida a domicilio sin imaginar un final inesperado.

Y es que un policía tocó la puerta de la joven para realizar el pedido pendiente del repartidor, quien desafortunadamente fue arrestado minutos antes de la entrega.

“Sé que no soy quien estaba esperando, pero su repartidor fue arrestado, así que pensé en completar la orden para usted”, expresó el policía siguiendo su camino con una sonrisa segundos después.

El oficial llegó con un refresco y algunas bolsas de papel, después tocó el timbre y esperó pacientemente a la dueña del pedido.

La mujer con camiseta azul y gafas redondas, no pudo evitar soltar una carcajada tras ver al policía con su comida en la puerta.

El oficial se marchó con una sonrisa de oreja a oreja, para después caminar hacia su vehículo y seguir con el arresto.

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Policía se lleva las palmas tras mostrar su honestidad

La divertida acción del policía desató todo tipo de comentarios en las redes sociales, incluyendo de algunos mexicanos expresando que eso jamás pasa en la Ciudad de México.

“Los héroes hacen pequeños actos de bondad todos los días”, escribió un usuario de las plataformas digitales.

El video fue publicado por la cuenta Tea Storm Chasers, donde acumula millones de reproducciones y 75 mil ‘Me Gusta’.

“Yo también soy repartidor. Si algún día me arrestan, espero que un policía finalice la entrega por mí”, escribió una mujer en Facebook.

Hasta el momento, se desconoce por qué el repartidor fue detenido, pues estaba a unos cuantos metros de entregar el paquete de comida que no pudo concretar.

Por lo pronto, el policía del filme se ha colocado como uno de los personajes virales favoritos del mes.

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