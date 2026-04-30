Escándalo En Vivo: Influencer descubre a su novio infiel y lo exhibe en televisión nacional

La creadora de contenido conocida en el mundo digital como Marriah reveló en sus historias como descubrió que su pareja sentimental le era infiel. No obstante, la historia no terminó ahí pues todo explotó cuando durante una transmisión de televisión se le preguntó el motivo de su asistencia a un evento, pregunta que decidió ignorar para exponer a su ex pareja.

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¿Qué pasó con la influencer y su historia de infidelidad?

Fue a raíz del momento viral en televisión nacional de su pais, que miles de personas comenzaron a felicitar a la creadora de contenido para saber más sobre los hechos. La influencer dio a conocer que fue gracias a la revisión de redes sociales y sus constantes ausencias que se percató de lo que estaba sucediendo.

La influencerinfluencer, reveló que tras un tiempo separados, decidió volver con su entonces pareja, pero las desapariciones por varios días y la total ausencia le hizo especular y buscar dentro de su Instagram, descubriendo fotografías con un mujer extraña. Al buscar a la persona descubrió que se encontraba con su entonces novio en plan romántico.

Tras lo sucedido la creadora de contenido llegó al evento aparentemente para buscar a su pareja, en donde tomó la oportunidad para revelar en televisión nacional que buscaba a su novio con su amante, viralizando el momento al instante. Fue hasta ese momento cuando el sujeto le llamó y los problemas comenzaron.

¿Qué paso después del video viral?

Posteriormente se dio a conocer que la pareja terminó, tras un enfrentamiento directo y ante las supuestas evidentes mentiras decidió terminar la relación. La creadora de contenido reveló que tras lo ocurrido, le queda como satisfacción que el monto viral expuso ante sus conocidos y allegados a su ex pareja.