¿Vanessa Claudio estará en Rin Royale? Este comentario lo confirmaría

El pasado 28 de abril Poncho de Nigris confirmó a través de sus redes sociales que Ring Royale tendrá una segunda edición en 2027. Sin embargo, una de las cosas que más llamaron la atención fue que Vanessa Claudio comentó el post de instagram diciendo “Estamos listas mis feminosas”, esto junto al emoji de corona y guante. Sin embargo, en ningún momento la reconocida modelo y conductora lo confirmó por lo que hasta el momento es una especulación. A pesar de ello, Poncho de Nigris respondió con emojis aplaudiendo.

Participación de Vanessa Claudio en Ring Royale 2026

Vanessa Claudio conquistó a todo el público al hacer una presentación musical en Ring Royale 2026, la modelo y conductora demostró todo su talento musical con una entrada en dicho evento. A pesar de que no subió al ring a pelear con otra celebridad, Vanessa Claudio tuvo un gran recibimiento por parte del público. Recientemente comentó la publicación en redes sociales de Poncho de Nigris en la que el creador de contenido confirma la segunda edición del evento y a pesar de que la conductora no seguró su participación, algunas personas ya han comentado que les gustaría verla sobre el ring.

¿Quiénes han sido confirmados para pelear en Ring Royale 2027?

Sin duda alguna, uno de los eventos que más ha sobresalido y gran recibimiento ha tenido entre el público es el de Ring Royale ya que en su transmisión en vivo alcanzó más de 5 millones de visualizaciones en plataformas digitales, incluso el evento fue tendencia en la red social X superando a los Premios Oscar 2026. Muchas personas hasta el momento han dicho a quiénes les gustaría ver en el ring enfrentados sin embargo Poncho de Nigris no ha revelado los nombres, pero a través de X dijo que ya cuenta con dos peleas confirmadas, por otro lado el reconocido conductor y empresario ha comunicado que las personas que se subirán al ring son celebridades y no influencers.

¿Cómo será Ring Royale 2026?

Hasta el momento aunque no se sabe quiénes se enfrentarán Poncho de Nigris compartió una imagen en redes con la palabra “Espartanos” en dónde se ve él en el Coliseo Romano con una espada y un León, lo que podría hacer una referencia al nuevo concepto de la pelea. “Según los reportes, fuimos los mejores del año, y ahora venimos con todo” fue parte de lo que dijo en uno de sus tweets.