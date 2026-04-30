5 diseños de uñas acrílicas cortas para lucir en primavera de 2026; son funcionales y elegantes

En la actualidad hay una gran variedad de diseños de uñas que puedes lucir de manera elegante, sobre todo en esta primavera de 2026 donde los colores combinan tanto en tonos vibrantes como otros más discretos, aunque hay que tomar en cuenta que muchas mujeres por más que quisiera, deben de llevar una manicura corta.

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Ya sea por funcionalidad, comodidad o incluso por trabajo y a rutina del día a día, muchas mujeres prefieren llevar uñas acrílicas cortas y para buenas noticias, estos son unos de los diseños que han estado en tendencia en los últimos días, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que luzcas tus manos.

Diseños de uñas acrílicas cortas para lucir en primavera 2026

Esta primavera algunos diseños de uñas acrílicas han estado ganando gran terreno debido a lo útil que pueden llegar a ser para el día a día y por las tendencias que se han pegado un poco a modelos simples pero elegantes como lo son:

