5 diseños de uñas acrílicas cortas para lucir en primavera de 2026; son funcionales y elegantes
Estos son los diseños de uñas acrílicas cortas que harán lucir elegantes tus manos; son funcionales y cómodas
En la actualidad hay una gran variedad de diseños de uñas que puedes lucir de manera elegante, sobre todo en esta primavera de 2026 donde los colores combinan tanto en tonos vibrantes como otros más discretos, aunque hay que tomar en cuenta que muchas mujeres por más que quisiera, deben de llevar una manicura corta.
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Ya sea por funcionalidad, comodidad o incluso por trabajo y a rutina del día a día, muchas mujeres prefieren llevar uñas acrílicas cortas y para buenas noticias, estos son unos de los diseños que han estado en tendencia en los últimos días, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que luzcas tus manos.
Diseños de uñas acrílicas cortas para lucir en primavera 2026
Esta primavera algunos diseños de uñas acrílicas han estado ganando gran terreno debido a lo útil que pueden llegar a ser para el día a día y por las tendencias que se han pegado un poco a modelos simples pero elegantes como lo son:
- Micro French Tips: Esta clásica manicura ha estado en tendencia sobre todo en tonos pastel, donde las líneas delgadas te darán un aspecto tanto sutil como elegante, ideal para esta temporada.
@manucurist timeless and chic, micro french tips always hit the spot 💅🏻 #frechtipnails #nailhack #easyfrenchtip #frenchmanicuretutorial #french #kendalljenner #cleangirl ♬ original sound - The Film Enthusiast
- Verde Salvia: En los últimos días ha sido el color más pedido en los locales de manicura, sobre todo al estar acompañado de detalles cromáticos o algunos otros como el cat-eye, discreto pero vibrante.
@thenaillologist sage summer florals 🌸🌿☁️ • palette ring from @Viva le vita • liner brush from @wanderGEL official - code NAILOLOGIST10 for 10% off • green is shade ‘fern’ from @HONA • white is shade ‘French tips’ from @dndgel - code nailologist for 20% off • rings from @SAYA Collection - code NAILS20 for 20% off #nails #nailinspo #nailart #naildesign #summernails #sagenails #nailsofinstagram #nailsnailsnails ♬ son original - disneyfriends
- Minimalismo floral: Los diseños que cuentan con flores pequeñas sobre bases traslúcidas o nude han replicado la delicadeza de la temporada, siendo una de las opciones más elegantes y sutiles.
@amylouisebeautyeducation Cherry blossom flowers…. Nail art perfection🤭🍒🌸 @Glossify bright white + raspberry @Lucy Pastorelli Tools prep #cherryblossomnails #nailart #cherryblossomnailart #nailtutorial #springnailinspo ♬ original sound - Thebeautyroom.amylouise
- Cloud Dancer: Este efecto parte de un blanco lechoso versátil, yendo acorde a la paleta de colores del año gracias a su apariencia limpia y suave.
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- Almond Corta: Siendo el diseño de uñas más corto, la forma de almendra puede estilizar de gran manera a tus manos manteniendo un largo tanto cómodo y funcional para la rutina del día a día.
@nailzkatkat
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