Cómo mantener fresca tu habitación durante la ola de calor sin usar aire ni ventilador

Mantener fresca una habitación durante una ola de calor sin aire acondicionado ni ventilador no es imposible. Se puede lograr aplicando el llamado "efecto túnel": una técnica que genera corrientes de aire cruzadas al abrir puertas y ventanas en extremos opuestos del hogar. De esta manera, permite expulsar el aire caliente y dejar entrar el más fresco del exterior.

Julio César Chávez reacciona al error de Bárbara de Regil en famosa pelea de influencers

En un contexto de altas temperaturas y consumo energético elevado en México, este tipo de soluciones cobra relevancia. Según estudios del U.S. Department of Energy y la Agencia Internacional de Energía (IEA), la ventilación natural bien aplicada puede reducir significativamente la temperatura interior y mejorar el confort térmico sin necesidad de dispositivos eléctricos.

¿Qué es el efecto túnel y cómo aplicarlo correctamente en el hogar durante la ola de calor?

Este fenómeno se explica por principios básicos de la física: el aire caliente tiende a subir y salir, mientras que el aire más frío entra para ocupar su lugar. La técnica aprovecha la diferencia de temperatura y presión del aire para refrescar los ambientes:



Abrir ventanas en extremos opuestos: esto crea un flujo de aire continuo que atraviesa la vivienda. Generar un "corredor de ventilación": al dejar puertas internas abiertas, el aire circula sin obstáculos. Eliminar bloqueos: retirar cortinas pesadas, muebles u objetos que interfieran con el paso del aire. Aplicarlo de noche: el momento ideal es cuando la temperatura exterior comienza a descender. Mantener la corriente activa: bastan varios minutos para notar cómo el ambiente se vuelve más fresco.

¿Cómo potenciar el enfriamiento natural del hogar durante la ola de calor sin usar aire acondicionado?

Si bien el efecto túnel es eficaz por sí solo, se puede reforzar con recursos caseros:



Sábana o cortina húmeda : colocarla frente a la ventana permite enfriar el aire entrante gracias a la evaporación del agua. Según la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) , la evaporación reduce la temperatura del aire en climas secos.

: colocarla frente a la ventana permite enfriar el aire entrante gracias a la evaporación del agua. Según la , la evaporación reduce la temperatura del aire en climas secos. Oscurecer durante el día : cerrar persianas o cortinas evita que el calor solar se acumule en la habitación.

: cerrar persianas o cortinas evita que el calor solar se acumule en la habitación. Ventilar en horarios estratégicos : abrir solo cuando el exterior esté más fresco y cerrar durante las horas de mayor calor.

: abrir solo cuando el exterior esté más fresco y cerrar durante las horas de mayor calor. Reducir fuentes de calor internas : evitar luces intensas o aparatos eléctricos innecesarios.

: evitar luces intensas o aparatos eléctricos innecesarios. Elegir textiles livianos: usar sábanas de algodón o lino ayuda a mantener una sensación más fresca.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas prácticas son clave para reducir el impacto de las olas de calor en el hogar, especialmente en viviendas sin sistemas de climatización. Aprovechar la ventilación natural y aplicar estrategias simples puede marcar una gran diferencia, logrando espacios más frescos, saludables y eficientes sin necesidad de recurrir a tecnología.