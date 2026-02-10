Medallista de los Juegos Olímpicos de Invierno confiesa INFIDELIDAD y llora en plena entrevista EN VIVO

Frecuentemente en los Juegos Olímpicos de Invierno ocurren cosas fuera de lo común, pero que podrían catalogarse como hazañas deportivas o logros históricos. Sin embargo, en Milán-Cortina 2026 se presentó algo que no hubiéramos imaginado: un medallista de bronce confesó una infidelidad a su novia durante una entrevista televisada en vivo.

El atleta decidió aprovechar su triunfo más reciente y, según se especula en redes sociales, con sus palabras probablemente intentaba recuperar la confianza de su expareja.

Medallista confiesa infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sturla Holm Lægreid es un deportista noruego que ganó una medalla de bronce en la prueba individual de biatlón de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Sin embargo, la emoción le ganó y durante una entrevista para la televisión de su país terminó confesando haber sido infiel a su novia.

"Hay alguien con quien me gustaría compartir esto pero tal vez no esté viéndonos", dijo Sturla Holm Lægreid en una entrevista con la cadena NRK. "Hace 6 meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo. Y hace 3 meses cometí el peor error y le fui infiel".

Al borde de las lágrimas, el atleta de 28 años aseguró que "solo tiene ojos para ella" y que había tenido la peor semana de su vida, tras haberle confesado la verdad. "No sé qué quiero ganar al decir esto, pero el deporte ha estado en segundo plano en días recientes. Así que me gustaría compartirlo con ella".

El medallista olímpico admitió que, si bien quiere ser "un buen modelo a seguir", tiene que aceptarlo cuando comete errores. "Tienes que admitirlo cuando haces algo que no se alinea con tus valores, y hieres a alguien que amas mucho".

Sturla Holm Lægreid quedó en tercer lugar dentro de la prueba individual de biatlón, siendo vencido por su compatriota Johan-Olav Botn (medalla de oro) y el francés Eric Perrot (medalla de plata). Previamente el atleta sí ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

