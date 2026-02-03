¿Qué con las personas que perdonan infidelidades? Esto dice la Psicología

La Psicología en sus amplias vertientes de pensamiento le indican al ser humano muchas de las posibles explicaciones de los comportamientos propios de las personas. Por ello, en esta ocasión las distintas respuestas ante las infidelidades son puestas a la luz de algunas posturas dentro de la materia psicológica.

¿Qué significa que las personas perdonen las infidelidades?

Se coincide prácticamente de manera general que traicionar a alguien con una infidelidad es una de las cosas más viles que se puedan concretar. Ante eso, se entiende que haya distintos tipos de motivos por los cuales las personas llegan a perdonar una situación así.

Psicología Moderna

En esta postura se entiende que lejos de una intencionalidad de venganza o intento de regresar el daño, se prefiere adoptar un sentido de perdón de manera totalmente voluntaria ante las infidelidades. Con ello se espera que perdonar convierta el dolor en paz.

Teoría de la Interdependencia

Aquí la valorización de la relación es tan alta, que el agravio se percibe menor al momento de pensar en todo lo que ya se construyó. Se hace una evaluación y no existen motivos convincentes para terminar el vínculo, pensando que a largo plazo podría existir un beneficio mayor.

Búsqueda de la Paz

En esta posición de pensamiento lo que se busca es encontrar la paz propia… incluso aunque la imagen que se haga de la parte traidora no sea cercana a la realidad. Es decir, la mente del traicionado hace un ajuste necesario para indicar que el perdón vale la pena pese a las infidelidades.

Teoría del Apego

El perdón ofrecido por estas personas va en camino del reparo del daño hecho... aunque no haya sido para nada culpa de la parte traicionada. Es un lance total a la sanidad y un pensamiento prácticamente ciego de que la otra parte cambiará la dinámica de infidelidad. En muchas ocasiones el perdón llega por miedo al abandono y con la intención de restaurar la proximidad emocional.