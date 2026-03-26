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Entrevista con Michelle Maciel: Todo sobre su nuevo EP y disco

Michelle Maciel habla sobre sus nuevos proyectos musicales y el proceso creativo para escribir sus letras

Blanca Martínez “La Chicuela” platicó en exclusiva con Michelle Maciel, cantautor sonorense, sobre su nuevo EP de mariachi y su disco el cuál se llama “La Gloria”. El EP dedicado a sus abuelos contiene temas clasicos como “Bésame mucho”, "¿Y si nos dejan?”, "¿Y cómo es él?”, entre otros. Por oto lado, habló sobre su proceso creativo y forma de composición para la creación de su música ya que en ocasiones cuenta con una musa y en otras no.

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