Paulette y “Mono” logran su gran pase a la Semifinal de Exatlón México

Katia, participante del equipo azul, se despidió de forma definitiva de Exatlón, luego de haber competido contra Paulette además compartió un emotivo mensaje en el que dijo que se sentía felíz por la experiencia dentro de la competencia además de que recalcó que ahora ya sabe en que debe practicar además de que agradeció a todo el público que veía el programa a diario. Por su parte, Humberto y “Mono” se enfrentaron en una batalla aunque el gran ganador fue “Mono”, quién obtuvo su pase a la semifinal.