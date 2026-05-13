“El Pescadito": Los mejores tacos de camarones capeados

El Chef Rahmar nos lleva a la Colonia Roma para conocer los mejores tacos de camarón y pescado de la Ciudad de México. Por otro lado, cuentan con su especialidad de “Chiles rellenos con camarón y queso”. Cada persona puede agregar las guarniciones que desee como pico de gallo, mayonesa y diversas salsas. El precio de cada taco es de $52 pesos mexicanos.