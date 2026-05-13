Venga La Alegría | Programa 13 de mayo 2026 Parte 1 | Las increíbles instalaciones de MasterChef 24/7, las postura de José Manuel Figueroa sobre Imelda Tuñón y la herencia de Joan Sebastian y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de mayo 2026, parte 1: Flor Rubio y Mauricio Barcelata muestran el Mundo de MasterChef 24/7, las instalaciones de la cocina mas famosa de México; Alejandra Guzmán presenta su nueva canción dedicatoria especial y habla de su relación con Frida Sofía y la herencia de Silvia Pinal, Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda e hijos con Cibad Hernández, José Manuel Figueroa toma postura sobre Imelda Tuñón y la herencia de Joan Sebastian y Olivia Collins respalda a José Manuel Figueroa en declaraciones sobre Imelda Tuñón.

Además, los experimentos de Inter ¿Neta?, la receta de carnitas de pollo, lo que preparan las participantes de Miss Alegría, la posibilidad de colaboración entre Omar Chaparro y Carín León, Mayrín Villanueva explica cómo es su relación con los hijos de Eduardo Santamarina; el papá que se viralizó tras amenazar a los compañeros de su hijo por hacerle bullying y los estragos de las lluvias en CDMX, todo explicado Con Peras y Manzanas; increíbles uñas inventadas con diseños en tendencia, la buena obra de A Quien Corresponda y lo que debes saber de la logoterapia. ¡Venga La Alegría!