Venga La Alegría | Programa 13 de mayo 2026 Parte 2 | La presentación del tributo a Vicente Fernández con banda, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de mayo 2026, parte 2: Julio César Chávez revela cómo nació su amistad con Cristian Castro, los últimos semifinalistas de Exatlón, lo que contaron las conductoras de VLA sobre sus entrañables maestros, el reportaje de Tabata Jalil, lo que reveló Zahie Téllez sobre MasterChef 24/7 y la intimidad de los jueces, y la presentación del tributo a Vicente Fernández con banda. Además, jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!