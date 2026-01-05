"¡Justicia!”, Motociclistas que alzan la voz por Roberto, el motociclista atropellado
Luego de que se viralizaran las imágenes de Roberto, el motociclista que fuera brutalmente atropellado, manifestantes se reunieron para exigir justicia.
Un numeroso grupo de motociclistas se manifestó en la Ciudad de México exigiendo justicia para Roberto Hernández, que habría sido brutalmente atropellado. ‘El Diablo’ Becerril da el reporte completo desde Tlalpan, donde cada motociclista exige que el acto no quede impune.