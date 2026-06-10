Al Extremo: La botana perfecta para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , una lección de inclusión y los cierres que debes conocer

Al Extremo presentó una emisión especial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Pura Sabrosura compartió una colorida botana para disfrutar el partido inaugural, Alejandra Carvajal destacó una iniciativa de inclusión mediante clases de lengua de señas en Chiapas y El Diablo Becerril informó sobre los cierres viales y accesos controlados alrededor del Estadio Ciudad de México.