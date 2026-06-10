Jorge “El Diablo” Becerril Reporta: Atención, aficionados: así serán los cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México

“El Diablo Becerril”, informó que con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se aplicarán cierres viales en la zona conocida como la última milla alrededor del Estadio Ciudad de México. El acceso estará restringido y solo podrán ingresar quienes cuenten con un tarjetón digital autorizado. Autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas.