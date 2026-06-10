Jorge “El Diablo” Becerril Reporta: Atención, aficionados: así serán los cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México
La inauguración de la fiesta mundialista traerá importantes cambios en la movilidad alrededor del estadio.
“El Diablo Becerril”, informó que con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se aplicarán cierres viales en la zona conocida como la última milla alrededor del Estadio Ciudad de México. El acceso estará restringido y solo podrán ingresar quienes cuenten con un tarjetón digital autorizado. Autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas.