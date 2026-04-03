Muere perrito influencer y recaudan dinero para hacerle un monumento público

En redes sociales como Instagram y TikTok ya existe una plataforma muy amplia para que las mascotas y animales de servicio también puedan convertirse en influencers. Un perrito que se había vuelto famoso en Instagram, de nombre "Scout", murió hace unos días y la cuenta de Instagram donde aparecía regularmente está haciendo una campaña para crearle un monumento.

El perrito "Scout" tenía 8 años de edad y murió de una causa desconocida el 30 de marzo; vivía en Salt Lake City, en el estado de Utah (Estados Unidos). Aparecía regularmente en las redes sociales de la organización Dog Friendly SLC, que se dedica a llevar a cabo eventos para mascotas y sus dueños en esa ciudad; también es una guía en constante actualización de lugares y actividades que aceptan mascotas.

"Con el más profundo pesar compartimos que 'Scout' ha cruzado el arcoíris", decía el tributo donde se anunció su muerte. "Él estaba bien hasta que ya no lo estuvo, y sospechamos que un cáncer estuvo consumiendo su cuerpo sin que nadie lo supiera".

Buscan hacerle monumento a perrito influencer fallecido

Brandy Chenoweth, dueña de "Scout" y quien estuvo mostrando al perrito durante 8 años, abrió una campaña de GoFundMe para hacerle un monumento público en su ciudad. Hasta ahora ha recaudado más de 6,000 dólares.

En su campaña, Chenoweth escribió que el perrito influencer había formado parte de la organización Dog Friendly SLC desde sus inicios y era una presencia imprescindible en los eventos. La idea de esta organización nació, precisamente, porque Chenoweth quería explorar más lugares con su perro teniendo poco de haberse mudado a Salt Lake City.

"No era solo un perro, era parte de la comunidad. También era, siendo honestos, toda una celebridad y él lo sabía. Caminaba por cada parque, cada sendero y cada reunión como si supiera perfectamente que había gente esperándolo", dice la campaña.

Las redes sociales de la organización se han llenado de comentarios en tributo para el perrito influencer, tanto de gente que solo lo seguía en Instagram como locales que asistían a los eventos.

