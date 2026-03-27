Famoso influencer mexicano denuncia acoso de un fan: buscó su dirección y entró a su casa sin permiso; el momento quedó captado en video

El famoso influencer mexicano Arturo Lemmen, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como El Arturito (@soyelarturito), vivió momentos de verdadero terror cuando un fan entró a su casa sin su consentimiento. Según compartió vía TikTok, el seguidor habría buscado su dirección en Austin, Texas. El momento quedó captado en video.

De acuerdo con el audiovisual, el hombre cruzó la puerta principal sin permiso de nadie, sólo porque la reja estaba abierta. Posteriormente, comenzó a gritar el nombre del influencer para que éste saliera a recibirlo. Como era de esperarse, Arturo le pidió que se retirara, a lo que el hombre señaló: “No tienes una idea de lo que me costó encontrarte”, para después invitarlo a uno de sus restaurantes, pues su objetivo era que el influencer acudiera a hacer una reseña, ya que éste es famoso por su contenido enfocado en gastronomía. Al notar la renuencia de su seguidor, Arturo no tuvo otra opción más que llamar al 911.

“Mi cuerpo ya está en shock de todo lo que nos ha pasado”; asegura Arturito, luego de que un fan se metiera a su casa

El video del influencer generó opiniones divididas. Mientras unos le muestran su apoyo, hay otros que tomaron la situación a la ligera e, incluso, se pusieron a favor del seguidor sólo porque buscaba darle visibilidad a su negocio. Ante ello, Arturo subió un segundo clip en el que se le ve bastante molesto, asegurando que se trata de una situación verdaderamente seria, que no debería tomarse de “broma”. “Eso está muy mal. No puedes entrar a la casa de alguien más. Hay mucho loco en Estados Unidos”, dice a lo largo del video. “Por favor, no hagan eso”, agregó.

¿Quién es El Arturito?

El Arturito es un reconocido influencer mexicano, cuyo contenido está enfocado en la gastronomía. El joven es popular por hacer reseñas directas y sinceras de todo tipo de restaurantes: desde lugares con estrellas Michelin hasta puestos de comida callejera. El creador de contenido cuenta con casi 5 millones de seguidores en su cuenta principal de TikTok y 244 mil en su perfil secundario.