Mujer de 35 años murió a causa de impactos de bala directos en la Ciudad de México

El Diablo Becerril nos narra una nota en la que una mujer murió luego de que sujetos le dispararan en seis ocasiones. La víctima tenía 35 años y regresaba de dejar a su hija en la escuela. Las autoridades se encuentran investigando el caso. Por otro lado, el Diablo Becerril también informa que estudiantes cerraron Reforma en la CDMX ya que protestan por mejoras en sus planteles. Las vías alternas son Bucareli y Avenida Insurgentes.