Mujer afirma estar embarazada para poder robar en un centro comercial y se hace viral

En redes sociales se pueden encontrar todo tipo de contenido; sin embargo, en la actualidad se han hecho virales algunos casos de algunas personas que hacen todo tipo de cosas con el fin de robar o de conseguir lo que necesiten, por lo que se hacen famosos en las plataformas digitales.

Tal es el caso de una tienda de autoservicio en Puebla , la cual sufrió un robo, mismo que está causando todo tipo de comentarios en redes sociales. Y es que, en esta ocasión una mujer llevó una mentira a otro nivel, pues fingió estar embarazada para poder ocultar la mercancía y no pagarla.

Mujer se hace la embarazada para poder robar una tienda

De acuerdo con lo que se sabe, los hechos ocurrieron en una tienda ubicada en Plaza Loreto, donde fue captado en video el polémico momento por las personas que se encontraban en el lugar. Gracias a las imágenes se puede observar cómo una mujer utilizaba una sudadera amplia para simular un avanzado embarazo.

Sin embargo, el propio personal de la tienda notó que estaba haciendo algunos movimientos un tanto extraños y decidieron intervenir, momento en que se dieron cuenta que la presunta “panza” estaba formada de algunos productos que la mujer había guardado para poder salir del lugar sin tener que pagar por ellos.

En el clip se puede observar como algunas personas que trabajan en la tienda la confrontan y le comienzan a retirar los productos ocultos. Aunque las cosas se salieron de control, la mujer puso resistencia y comenzó a forcejear con los empleados.

Está embarazada dice… pero embarazada de cosas. Tiene la panza llena de productos

El robo fardero es un delito muy común en tiendas de autoservicio. De acuerdo con la Ley, las sanciones pueden variar dependiendo de la entidad federativa y del valor de la mercancía.

