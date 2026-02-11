Se dicta prisión preventiva oficiosa a mujer que arrolló a un motociclista en CDMX

El diablo Becerril nos narra dos reportajes, uno en el que se le ha dictado prisión preventiva oficiosa a Gaby “N”, la mujer que arrolló a Roberto Hernández, un motociclista que conducía en Iztapalapa, mismo que lamentablemente falleció y otro en el que un hombre de 40 años perdió la vida luego de cruzar los carriles centrales de la autopista México-Queretaro. Desafortunadamente aún no se ha localizado al responsable.