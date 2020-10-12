Estudiantes celebran graduación bailando de espaldas para evitar contagio de Covid-19. (VIDEO)

Un video que muestra a un grupo de jóvenes celebrando su graduación se hizo viral en las redes sociales. Y es que para evitar el contagio de Covid-19, los estudiantes y quienes asistieron a la fiesta, bailaron de espaldas.

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Como parte de la nueva normalidad, misma que pide cumplir con ciertas normas, los jóvenes "inventaron" una manera de cerrar su ciclo escolar sin el riesgo de padecer la enfermedad.

En el video se muestra al grupo conformado por más 100 personas, todas en pareja bailando de espaldas, tomados por los brazos de manera inversa mientras llevaban cubrebocas.

Aunque hasta el momento no se sabe en dónde se celebró esta fiesta, quien toma el video muestra su rostro por algunos segundos mientras lleva también un cubrebocas.

Para evitar el contacto cara a cara, se les ocurrió estar espalda con espalda. El video se compartió en la plataforma de Facebook y de inmediato se ha viralizado, desatando los más irónicos comentarios de la nueva normalidad.

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Sin embargo, algunos internautas comentaron que era mejor suspender la fiesta de graduación en dado caso, como en otras instituciones se ha hecho; asimismo, mantener un aforo mínimo o simplemente no bailar en pareja.

