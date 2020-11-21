Niña confunde rata con un “conejito bebé" y la reacción de su mamá se vuelve viral en las redes sociales. (VIDEO)

El video que muestra la inocencia de una niña comenzó a volverse popular en todas las plataformas digitales, pues se mostró muy emocionada por contar con la presencia de un “conejito bebé” en su hogar.

La menor corrió a contarle a su madre que su gato había hecho un nuevo amiguito; sin embargo, la señora se llevó una gran sorpresa cuando se dirigió a la habitación para comprobar las palabras de su hija.

Los hechos ocurrieron en Argentina, donde la mamá se ganó un tremendo susto cuando se percató que el visitante, no era un “conejito bebé” sino una rata de gran tamaño.

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“¡Ay, no es un conejito, es una rata!”, gritó la madre mientras se alejó de la habitación. Y es que, fue el mismo gato del hogar, quien intentó atrapar al animal sin éxito alguno.

Hasta el momento, no se sabe si la rata fue capturada por la familia, quien emitió un ruidoso grito tras darse cuenta que no era un “conejito bebé”.

El video publicado en Twitter ganó más de 4 mil reproducciones y comentarios por parte de los internautas atacados de la risa con la inocencia de la pequeña:

Jajajajajajaj sin palabras, en serio qué la inocencia es lo más bello que tenemos

¡Tremendo conejito bebé!

Me hace acordarme de mi hija en la casa del campo. Me trajo una rata muerta y me dijo: ‘Mira mamá pobre ‘Micky Mouse’ jajajaja

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