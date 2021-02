La cuenta de TikTok ‘No sé qué está pasando’ adelanta un futuro apocalíptico a sus seguidores, quienes están llenos de intriga y terror por ver qué sucederá en el 2024.

Desde enero aparecieron en la red social varias publicaciones de unos chicos que, según lo que mostraban, estaban viviendo en el año 2024. Mostraron evidencias como la fecha en Google y algunos diarios.

En los videos se observa que viven en la playa, asegurando que un día despertaron y ya estaban en ese año, por lo que han levantado la curiosidad de los usuarios de TikTok quienes han estado al pendiente de todo lo publicado por la cuenta.

La cuenta ‘No sé qué está pasando’ "prueba” que hay publicaciones en el 2024

Con más de 29 mil seguidores, han logrado intrigar a los usuarios, quienes están deseosos de saber qué sucederá con este grupo de personas viviendo en un futuro cercano.

Algo similar pasó unos meses atrás con la cuenta llamada Where is the sky, misma que adquirió gran fama al contar una película de terror a través de sus publicaciones.

Con mucho ingenio y un increíble uso de efectos especiales, relata la historia de un chico que se despierta solo en su complejo de apartamentos y está rodeado de unos monstruos que lo quieren aniquilar.

La cuenta pudo obtener millones de seguidores y ya se habla de una película basada en la historia así que podrán imitarlos, como hicieron los creadores de la cuenta ‘No se qué está pasando’.

A muchos seguidores sí les genera duda el futuro que plasman en la cuenta, pero otros más también se mofan o se muestran incrédulos ante todo lo que ahí se presenta.