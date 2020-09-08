Descubren a ladrones que entraron a robar a una casa mientras una joven tomaba clases en línea. (VIDEO)

Tomar clases en línea se convirtió en toda una experiencia negativa para un grupo de estudiantes de Ecuador, quienes tuvieron que presenciar el momento en que cuatro ladrones entraron a robar a la casa de una de sus compañeras.

De acuerdo con la información que se ha revelado sobre el suceso, todo ocurrió de manera inesperada, mientras el profesor de anatomía dictaba la clase del día.

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Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre y fueron denunciados de inmediato por los alumnos que estaban tomando sus clases en línea.

En un video que circula en las redes sociales, se puede ver cómo los delincuentes irrumpen dentro del hogar de la joven estudiante, a quien amedrentan para que se mueva de su lugar frente a la computadora.

Sin embargo, los maleantes no apagaron la cámara del ordenador, lo que permitió que fueran descubiertos en pleno atraco.

“¡Profe! Están robando en la casa de la Majo”, se oye gritar a uno de los jóvenes que aparecen en el panel de alumnos que toman las clases en línea.

De inmediato, otro de los muchachos gritó: "¡Llamen rápido a la policía!”, desatando el estrés entre los jóvenes que no sabían la dirección de su compañera. Después de un tiempo, los ladrones cerraron parcialmente la computadora y lograron escapar del lugar.

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Lo bueno de todo este asunto es que después de difundirse el video de lo ocurrido, se supo que los ladrones fueron detenidos por la policía, tal y como lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter.