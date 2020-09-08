Una pasajera sale a pasear sobre el ala del avión porque aseguró que tenía ‘mucho calor’. (VIDEO)

En los aviones, se pueden apreciar todo tipo de anécdotas o sucesos; uno de ellos, el que protagonizó una mujer que se quitó el cinturón de seguridad y dio un paseo en la ala de la aeronave.

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El Aeropuerto Internacional de Boryspil, en Kiev, Ucrania, fue testigo de cómo la pasajera abrió una de las salidas de emergencia y paseó por uno de los lugares más peligrosos y prohibidos del medio de transporte.

Según la información que han revelado algunos testigos, la pasajera dijo después del aterrizaje que tenía ‘demasiado calor’ y que necesitaba refrescarse. Fue entonces cuando abrió una de las salidas de emergencia y se dispuso a relajarse sobre el ala del avión.

Cuando el resto de pasajeros del vuelo se dieron cuenta de lo sucedido, avisaron a la mujer y le pidieron que volviese a su asiento. Ante lo extraño e inusual de la situación, un grupo de paramédicos se trasladó hasta el avión y, tras una examinación, determinó que la pasajera no estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga.

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Después de lo sucedido, la aerolínea que operaba el vuelo, Ukraine International Airlines, ha anunciado que la mujer ha sido vetada de por vida.