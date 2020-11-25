Un video está generando mucha controversia en redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que un par de ladronas, que minutos antes habían sido sorprendidas intentando robar, fueron cacheteadas por quien iba a ser la víctima del atraco.

Te puede interesar:

Mujer encuentra a su esposo en el camión con su amante y su reacción se vuelve viral en redes sociales. (VIDEO)

La acción del hombre víctima del intento de robo ha sido muy criticada y cuestionada por los internautas, ya que fue una agresión física a unas mujeres.

Fue a través de la plataforma Twitter, donde el video de la detención y la cachetada se ha viralizado. Estos hechos ocurrieron en la zona de El Hueco, en el centro de Medellín, Colombia.

Si usted señor o señora es de los que les gusta no trabajar y robarse el trabajo de los demás, aquí en Medellín les ponen el tate quieto, mejor absténgase de hacerlo porque corre el riesgo de ganarse una cachetada y quedar pantallado en redes sociales. A trabajar se dijo

Si usted señor o señora es de los que les gusta no trabajar y ROBARSE el trabajo de los demás aquí en “Medellín“ les ponen el tartequieto mejor absténgase de hacerlo porque corre el riesgo de ganarse una cachetada y quedar pantallado en redes sociales A TRABAJAR se dijo. pic.twitter.com/RliISdfSBo — BRISA DE MAR (@brisa7766433br1) November 22, 2020

En la grabación se puede observar el momento cuando dos mujeres son rodeadas por varias personas que las graban y acusan de robarse unas cosas.

Vamos a hacerlas famosas. Tan bonita y robando

También te puede interesar:

Empleado de una tienda de conveniencia explica de manera divertida por qué no abren la segunda caja. (VIDEO)

Sin embargo, aunque el señor decide dar una cachetada, en las redes sociales hay personas que apoyan las acciones del señor y otros que están en contra porque no debía golpear a una mujer.

