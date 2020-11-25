Mujer encuentra a su esposo en el camión con su amante y su reacción se vuelve viral en redes sociales. (VIDEO)

En el transporte público es muy común encontrarse con amigos y familiares, tal es el caso de una mujer que se cruzó con su esposo en compañía de su amante en una zona de Coahuila.

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La señora que arribó al camión en compañía de su madre no dudó en reclamarle a su pareja frente a los pasajeros, sin duda, un momento que quedó inmortalizado en un video, el cual se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes que andan rondando en internet, se puede observar a la mujer intentando golpear a la amante, quien se cubrió detrás del hombre. Insultos y el recuerdo que se fue dejándola embarazada, fueron otros reclamos de la mujer a su examado.

Imagínate vivir en Suiza y perderte la novela de las 5 pm en el camión pic.twitter.com/cqKt28Lh6j — ‎ 【ıllı☆Panqué Rockstar☆ıllı】 (@panque_rockstar) November 21, 2020

Fíjate cómo me dejaste por esa perra

La madre de la joven le advierte a la amante que lo que hizo lo va a pagar muy caro, ya que también ella es mamá; además, le grita que no toque a su hija, ya que se encuentra embarazada.

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