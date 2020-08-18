Internautas descubren la cuenta de Instagram de ‘Lady Covid’ y caen rendidos ante sus encantos.

Cada vez son más las personas que niegan la existencia de la pandemia del Covid-19. Tal es el caso de esta mujer, quien en un vuelo a Cancún se quitó el cubrebocas y gritó que no creía en el coronavirus.

El video grabado por los pasajeros se volvió viral en internet, mismo en el que bautizaron a la chica como Lady Covid. Aunque algunos arremetieron contra su incredulidad, otros se dieron a la tarea de buscar el origen de esta bella dama, que resultó ser una estrella de las redes sociales.

Te puede interesar:

Disfruta de las mejores FOTOS de Curvy Zelma, la conductora que puso de cabeza Survivor México.

Karen Fernanda cuenta con más de 24 mil seguidores en Instagram y este número continúa en aumento tras su escándalo.

Sin embargo, también lleva un estilo de vida muy estrafalario, que se puede ver en todas sus fotografías de dicha red social.

Destacan sus viajes a Nueva York, Colombia y Las Vegas, pero también tiene retratos posando desde exclusivas playas mexicanas.

Por si fuera poco, posee un llamativo estilo, que no duda en compartir con todos sus followers; cuenta con abrigos, vestidos y zapatillas, firmadas por reconocidos diseñadores de moda.

Karen Fernanda también dio de qué hablar por la escultural figura que posee, pues más de un internauta quedó rendido ante su cuerpo. Y es que la guapa mujer sabe sacarle el máximo partido a su silueta, con ayuda de ajustadas prendas, ceñidas a sus piernas y cintura.

Y, aunque en un principio varias personas buscaron a Karen para saber más de su polémica personalidad, ahora la siguen para ser testigos de su extravagante estilo de vida, prendas de marca y viajes a recónditas partes del mundo.

También te puede interesar:

Chiquis Rivera reveló que, tras la muerte de Jenni Rivera, vivió duros momentos y pensó en quitarse la vida.