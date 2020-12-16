Mujer denuncia a #LordPateador por golpear su coche en un estacionamiento: “Viví la peor experiencia”.

Iliana F. Furlong, quien según su biografía de Facebook se dedica al marketing, denunció a un sujeto que supuestamente golpeó su coche en el estacionamiento de la plaza Artz Pedregal.

La joven escribió un mensaje en Facebook, donde relató que fue víctima de un hombre llamado Rodrigo Lozano Téllez y su esposa Alejandra Duarte.

Y es que, según contó Iliana, ella tocó el claxon para estacionarse al interior del centro comercial, acción que provocó el enojo de Rodrigo y su familia.

Este tipo que ven aquí se llama RODRIGO LOZANO TÉLLEZ. Ayer viví la peor experiencia de mi vida gracias a él y a su familia, ALEJANDRA DUARTE. Este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo este si iba a salir del lugar donde estaba estacionado para ver si yo me podía estacionar…

Iliana también subió fotos del rostro del susodicho, además de compartir algunos videos donde Rodrigo golpeó su coche con una patada. El hombre, quien en ningún momento portó cubrebocas, se acercó a la denunciante para gritarle algunas palabras en el estacionamiento de Plaza Artz.

En el video se aprecia que, si no es por el guardia de seguridad, la tipa ALEJANDRA DUARTE se me va a los golpes. Fueron a pegarme de gritos, a patear mi coche y se largaron corriendo hacia la calle, huyeron como delincuentes que son…

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La historia no concluyó ahí, pues Iliana y Rodrigo llegaron hasta el Ministerio Público para resolver la situación. Y es que, según detalló la chica, el hijo de #LordPateador también se dio cita en los juzgados para romper el espejo de su coche:

Gracias a Dios y a la seguridad del lugar, quienes lo detuvieron en la lateral del periférico y como era de esperarse, el tipo con una actitud prepotente no quiso pagar cuando mi seguro le cobró y dijo que tenía todo el tiempo del mundo, que si quería fuéramos al MP…

Llegando al MP, su hijo RODRIGO LOZANO DUARTE le rompió el espejo a mi coche y resulta que no me quieren pagar ¿Ustedes creen que 48 horas de arresto (que no me consta que hay cumplido) funcionan para que tipos locos como este anden por la calle agrediendo y golpeando a los demás?

La publicación de Iliana se viralizó en las plataformas digitales, donde los internautas arremetieron contra #LordPateador y toda su familia. Los cibernautas también destacaron la valentía de la mujer por grabar las agresiones de Rodrigo y sus acompañantes.

La mujer trascendió que, nadie le quiso pagar los daños que recibió su coche, pues la familia salió huyendo y no sabe nada sobre su paradero.

¿Quién me paga a mí? ¿Quién me quita el susto y la agresión? La mujer se dio a la fuga y quien sabe a cuántas personas más les hagan esto o algo peor esta familia de delincuentes porque eso es lo que son. Los papás unos tipos agresivos, locos, prepotentes y el hijo igual porque mientras estábamos declarando en el MP, tomó una piedra y me rompió el espejo a mi coche…

Lo único que me consuela es dejar sus caras aquí para que todo mundo los vea y que si hay una justicia divina; este tipo y su familia la van a pagar…

Los videos de Iliana cuentan con miles de reproducciones y comentarios por parte de los internautas, comentando sobre este polémico caso en el centro comercial al sur de la Ciudad de México.

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